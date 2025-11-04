barriere architettoniche altre rimozioni in centro storico

Mentre sono in corso i lavori di rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche in viale Finali e nel primo lotto di viale Carducci, la Giunta ha approvato un progetto di 230 mila euro, per altri interventi nella stessa area e in altre zone del centro. Il consigliere comunale delegato in materia di accessibilità degli spazi pubblici e privati Carlo Verona spiega: "Il Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche ha individuato le principali criticità per la mobilità delle persone con disabilità, anziani, genitori con passeggini e gli utenti più fragili. Sono stati mappati dislivelli, gradini, cordoli, pendenze eccessive, pavimentazioni sconnesse, passaggi ristretti, assenza di corrimani e altri ostacoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

