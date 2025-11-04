Barrette la classifica di Altroconsumo | vince a sorpresa Sarchio ecco top e flop tra cereali frutta e proteiche

Da ora in poi sapremo meglio cosa scegliere per lo snack di metà mattina. Altroconsumo ha pubblicato un nuovo test dedicato alle barrette ai cereali, prodotti sempre più diffusi come snack o alternativa ai biscotti per la colazione. L’associazione ha analizzato decine di referenze presenti nei supermercati italiani, suddividendole per tipologia, dalle barrette ai cereali classiche a quelle proteiche, con frutta, cioccolato o frutta secca, stilando una classifica basata su criteri nutrizionali e qualitativi. Secondo quanto comunicato dall’associazione, la valutazione è stata effettuata utilizzando il Nutri-Score, sistema che tiene conto per il 55% del profilo nutrizionale, per il 15% della presenza di additivi, per un altro 15% del grado di trasformazione, per il 10% dell’uso di edulcoranti e per il 5% della porzione consigliata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Barrette, la classifica di Altroconsumo: vince a sorpresa Sarchio, ecco top e flop tra cereali, frutta e proteiche

