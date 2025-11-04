Baronissi una serata con Don Roberto Faccenda
La Parrocchia San Pietro Apostolo di Aiello – Acquamela invita tutti i fedeli a partecipare ad un incontro speciale di riflessione e condivisione. Sabato 8 novembre 2025. Chiesa San Domenico – Acquamela di Baronissi. Durante la serata sarà presente Don Roberto Faccenda, autore del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”. Alle ore 17:00 si terrà la presentazione del libro, in dialogo con il giornalista Luca Scafuri – “Speakeruccio”. A seguire, alle ore 18:30, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Don Roberto. Un’occasione preziosa per nutrire insieme la fede e la speranza, lasciandoci ispirare dal messaggio di amore e coraggio racchiuso nelle parole dell’autore. 🔗 Leggi su Zon.it
Scopri altri approfondimenti
C NC - Domenica, 9 Novembre Domenica è l'ora della Social Dance - Linea Passettini Dj Claudio Bergaminelli Menù della serata: • Pizza + Bibita €12,00 • Parmigiana Classica & Mortadella e Pistacchio + Fritt - facebook.com Vai su Facebook
Serata di gala per Roberto Bolle in Ambasciata a Londra - Serata di gala in onore di Roberto Bolle e della sua carriera alla residenza dell'ambasciatore d'Italia a Londra. Secondo ansa.it
Torna Roberto Bolle in Rai, serata evento il 29 aprile - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, il 29 aprile, in prima serata su Rai 1 torna Roberto Bolle con un grande spettacolo evento, voluto dalla Rai e dal ministero della Cultura, per ... Si legge su ansa.it