baronissi una serata con don roberto faccenda

La Parrocchia San Pietro Apostolo di Aiello – Acquamela invita tutti i fedeli a partecipare ad un incontro speciale di riflessione e condivisione. Sabato 8 novembre 2025. Chiesa San Domenico – Acquamela di Baronissi. Durante la serata sarà presente Don Roberto Faccenda, autore del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”. Alle ore 17:00 si terrà la presentazione del libro, in dialogo con il giornalista Luca Scafuri – “Speakeruccio”. A seguire, alle ore 18:30, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Don Roberto. Un’occasione preziosa per nutrire insieme la fede e la speranza, lasciandoci ispirare dal messaggio di amore e coraggio racchiuso nelle parole dell’autore. 🔗 Leggi su Zon.it

