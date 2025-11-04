Bari | Il volto del dono premio per cento donatrici e donatori di sangue e midollo osseo Oggi

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Martedì 4 novembre, alle ore 17, nell’ Auditorium Arcobaleno della sede ASL Bari (ex CTO, Lungomare Starita 6), si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Il volto del dono”, dedicato a 100 donatrici e donatori di sangue e midollo osseo della provincia di Bari. L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia, vuole rendere omaggio a chi, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuisce ogni giorno alla salute e alla speranza di tanti pazienti. All’evento interverranno: il presidente della Regione Puglia, i direttori generali di ASL Bari, Policlinico di Bari ed Ente Ecclesiastico Miulli, il direttore del Centro Regionale per la donazione del sangue, oltre ai responsabili dei servizi trasfusionali del territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: “Il volto del dono”, premio per cento donatrici e donatori di sangue e midollo osseo Oggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lo ha detto il leader del M5S intervenuto all’evento “Una sanità dal volto umano” a Bari Intervistato: Giuseppe Conte presidente Movimento 5 Stelle - facebook.com Vai su Facebook

Bari: “Il volto del dono”, premio per cento donatrici e donatori di sangue e midollo osseo Oggi - All’evento interverranno: il presidente della Regione Puglia, i direttori generali di ASL Bari, Policlinico di Bari ed Ente Ecclesiastico Miulli, il direttore del Centro Regionale per la donazione del ... Riporta noinotizie.it

PREMIO Foggia celebra i donatori di sangue e midollo: il premio “Volto del Dono” al Teatro Giordano - Saranno i volontari e le associazioni di donatori di sangue e midollo osseo i protagonisti del pomeriggio di lunedì 27 ottobre. Riporta statoquotidiano.it

Forum Risk Management. Bari, Udine e, per la seconda volta, Roma si aggiudicano il premio Sham-Federsanità Anci - I progetti vincenti si sono distinti rispetto agli altri per innovazione, sostenibilità, riproducibilità, misurabilità e valore aggiunto. Lo riporta quotidianosanita.it