Bari celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate | cerimonia al Sacrario di Japigia

Baritoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari celebra il 4 novembre con la tradizionale cerimonia al Sacrario militare dei Caduti d'oltremare. La cerimonia in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate si terrà questa mattina alle ore 11.15.All'appuntamento parteciperanno il presidente del Senato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

A Bari l'arte celebra la Giornata degli Oceani: a Spazio Murat torna ArpAmare - Torna nello Spazio Murat di Bari la quinta edizione del concorso per arti visive che celebra il mare: giovedì 12 giugno, a partire dalle 18 la serata dedicata alla bellezza, alla tutela e alla cultura ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

A Bari l'arte celebra con un premio la Giornata degli Oceani - Torna nello Spazio Murat di Bari la quinta edizione del concorso per arti visive che celebra il mare: giovedì 12 giugno, a partire dalle 18 la serata dedicata alla bellezza, alla tutela e alla cultura ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Celebra Giornata Unit224