Bari celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate | cerimonia al Sacrario con il presidente del Senato La Russa
Bari celebra il 4 novembre con la tradizionale cerimonia al Sacrario militare dei Caduti d'oltremare. La cerimonia in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate si terrà questa mattina alle ore 11.15.All'appuntamento parteciperanno il presidente del Senato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari ha celebrato i 60 anni della Fondazione Maugeri durante una cerimonia che ha ripercorso le tappe e i traguardi ottenuti dall'Istituto dal 1965 ad oggi - facebook.com Vai su Facebook
Bari, la statua di San Nicola per la prima volta in Fiera per una giornata di fede, tradizione e memoria - Sabato 20 settembre, nell’ambito della 88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, si terrà una giornata speciale dedicata alla preghiera e alla riflessione. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Bari, Prima Giornata del Mezzogiorno: formazione e politiche demografiche per sostenere la crescita dell’occupazione - Occupazione e lavoro al centro della prima Giornata del Mezzogiorno, ospitata oggi, 16 settembre, dalla Fiera del Levante di Bari; giovedì 18 il focus si sposterà sull’energia. Segnala huffingtonpost.it