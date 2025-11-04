Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Nicolò Barella potrebbe essere uno dei protagonisti della partita di domani contro il Kairat, con un ruolo da regista in caso di riposo per Hakan Calhanoglu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sta preparando delle rotazioni in vista della partita contro la Lazio, e Barella, che ha giocato solo uno spezzone della gara contro il Verona, potrebbe avere l’opportunità di agire da playmaker. Barella, con la sua grande capacità di recupero palla e la sua visione di gioco, è stato uno degli uomini chiave dell’Inter nelle ultime stagioni, sia in fase difensiva che offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

Barella Inter, Chivu ripensa al ruolo da regista: cosa filtra per il Kairat