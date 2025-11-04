barbour e baracuta hanno creato le giacche perfette per questo autunno

Barbour e Baracuta proseguono la loro partnership creativa per la terza stagione, reinterpretando anche nel 2025 molti dei loro design classici con un tocco sorprendente. Ispirata al movimento Northern Soul degli anni ’70, la collezione mette al centro soprattutto due nuove interpretazioni di grandi classici. Da Barbour e Baracuta, la Harrington incontra la Bedale. La G9 Harrington, realizzata in resistente cotone cerato da 8 oz di Barbour e foderata con il leggendario Fraser Tartan di Baracuta, unisce protezione dalle intemperie e l’iconico stile del modello. A completare la collezione c’è una versione rivisitata della giacca Bedale di Barbour, proposta in una variante più corta e caratterizzata da dettagli sportivi a coste su maniche e orlo, che le conferiscono un look contemporaneo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

