Baraclit pubblica il suo secondo Report di Sostenibilità

Arezzo, 4 novembre 2025 – Baraclit S.p.A., storica azienda toscana leader nazionale nel settore dei prefabbricati in cemento per l’edilizia industriale, commerciale e logistica, presenta il suo secondo Report di Sostenibilità, relativo all’esercizio 2024. Il documento rinnova l’impegno dell’azienda verso un modello di sviluppo fondato su responsabilità, trasparenza e miglioramento continuo nei tre ambiti ESG - Environmental, Social e Governance. Dopo il successo del primo Report pubblicato lo scorso anno, Baraclit consolida e amplia le proprie azioni in materia ambientale, sociale e di governance, raggiungendo risultati che rafforzano la sua reputazione di impresa sostenibile e innovativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

