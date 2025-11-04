Bar chiuso con l' accusa di aver servito alcol a una minorenne Il Tar revoca la sospensione

Il ritiro della licenza era scattato a metà dello scorso ottobre su disposizione del questore di Arezzo. Oggi, il bar My Way di Corso Italia torna aperto al pubblico. A deciderlo è il Tar della Toscana che ha accolto l’istanza del titolare Mario Cutini, presentata dall'avvocata Francesca Viviani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it