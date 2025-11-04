Bando Filiera Smart apertura posticipata al 17 novembre

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 novembre 2025 - Spostata al prossimo 17 novembre l’apertura del bandoFiliera Smart’, destinato a dare sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese toscane puntando a favorire collaborazioni e alleanze. Il bando mette a disposizione circa 23 milioni di euro (incrementabili fino a 63) di risorse del Programma regionale Fesr 2021-27 e rientra nell’ambito di Giovanisì in quanto prevede premialità per progetti presentati?da almeno? un’impresa?a partecipazione? maggioritariatitolarità?giovanile. Domande fino a esaurimento risorse. Soddisfazione viene espressa dal presidente Eugenio Giani che considera il bando “come un tassello fondamentale della strategia regionale toscana per la transizione ecologica e digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bando filiera smart apertura posticipata al 17 novembre

© Lanazione.it - Bando Filiera Smart, apertura posticipata al 17 novembre

Altre letture consigliate

bando filiera smart aperturaBando Filiera Smart, apertura posticipata al 17 novembre - Spostata al prossimo 17 novembre l’apertura del bando ‘Filiera Smart’, destinato a dare sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese toscane puntando a fav ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bando Filiera Smart Apertura