Bandi Pm Palermo | domiciliari a Cuffaro
11.20 La Procura di Palermo ha chiesto i domiciliari per 18 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione, per presunti appalti truccati. Tra loro l'ex presidente della Regione siciliana Cuffaro e Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati. Tutti invitati a comparire dal Gip per l'interrogatorio preventivo. Sarà il magistrato a decidere se accogliere o meno la richiesta di domiciliari e, per Romano, se chiedere al Parlamento l' autorizzazione a procedere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
