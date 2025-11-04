La Manovra 2026 è arrivata in Senato e, nel giorno delle audizioni in Commissione Bilancio, sono arrivate anche le prime critiche dal mondo bancario. Secondo l’Abi (Associazione Bancaria Italiana), gli interventi della legge di Bilancio in materia di deducibilità fiscale comporteranno mancati ricavi per 800 milioni di euro entro il 2030, mentre le misure previste genereranno un onere aggiuntivo di 9,6 miliardi di euro in quattro anni. Secondo Giancarlo Giorgetti, la manovra è “un pizzicotto” per le banche, che prevedono di guadagnare nel 2025 circa 44 miliardi di euro. Ancora scontro con il ministro Tajani, che reputa ingiusto “vessare le banche” perché rischia di spaventare i mercati e danneggiare i cittadini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Banche contro la Manovra in Senato, previsti mancati ricavi per 800 milioni