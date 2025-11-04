Banca Ifis rafforza il capitale grazie alla cessione di Hype plusvalenza da 85 milioni di euro e beneficio atteso di 55 punti base sul CET1 ratio

4 nov 2025

Il gruppo mira a una strategia focalizzata al core business e sul sostegno alle PMI italiane; Fassio (Banca Ifis): "un passo importante nella definizione del nuovo perimetro del Gruppo. Contiamo cessione di ulteriori asset non strategici" La cessione di Hype a Banca Sella, approvata dal Consi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

