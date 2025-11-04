Bambole gonfiabili con volto da bambina | lo scandalo mostruoso che travolge Shein in Francia
Il colosso cinese dell’e-commerce Shein (e presto toccherà anche ad Alìexpress) si trova al centro di un grave scandalo in Francia. Sul suo sito erano in vendita bambole gonfiabili con l’aspetto di bambine, accompagnate da descrizioni a sfondo sessuale. Le autorità francesi hanno reagito con fermezza, denunciando l’azienda e minacciando conseguenze severe. L’Autorità francese per la Concorrenza e la Repressione delle Frodi (Dgccrf) ha scoperto la vendita di queste bambole e ha immediatamente denunciato Shein. Le bambole erano alte 80 centimetri e rappresentavano bambine con oggetti come orsacchiotti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Argomenti simili trattati di recente
Proteste e indignazione in Francia dopo la scoperta di presunte bambole gonfiabili con l'aspetto di bambine in vendita sulla piattaforma Shein, il colosso asiatico della fast-fashion ora convocato in Parlamento, a Parigi per dare spiegazioni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Proteste e indignazione in Francia dopo la scoperta di presunte bambole gonfiabili con l'aspetto di bambine in vendita sulla piattaforma Shein, il colosso asiatico della fast-fashion ora convocato in Parlamento, a Parigi per dare spiegazioni. #ANSA - X Vai su X
'Su Shein bambole gonfiabili con sembianze di bambine', scoppia la bufera in Francia - Proteste e indignazione in Francia dopo la scoperta di presunte bambole gonfiabili con l'aspetto di bambine in vendita sulla piattaforma Shein, il colosso asiatico della ' ... Da ansa.it
Shein denunciato per aver venduto bambole pedopornografiche in Francia - A pochi giorni dall'apertura del nuovo store alla BHV di Parigi, Shein finisce sotto accusa per aver permesso la vendita di bambole sessuali dall'aspetto di bambine. Segnala it.euronews.com
Bambole del sesso con la faccia da bambina in vendita su Shein: il caso francese - L’indagine francese evidenzia i rischi del modello “fast fashion” e la difficoltà di controllare venditori ... Si legge su fanpage.it