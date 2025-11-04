Il colosso cinese dell’e-commerce Shein (e presto toccherà anche ad Alìexpress) si trova al centro di un grave scandalo in Francia. Sul suo sito erano in vendita bambole gonfiabili con l’aspetto di bambine, accompagnate da descrizioni a sfondo sessuale. Le autorità francesi hanno reagito con fermezza, denunciando l’azienda e minacciando conseguenze severe. L’Autorità francese per la Concorrenza e la Repressione delle Frodi (Dgccrf) ha scoperto la vendita di queste bambole e ha immediatamente denunciato Shein. Le bambole erano alte 80 centimetri e rappresentavano bambine con oggetti come orsacchiotti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bambole gonfiabili con volto da bambina: lo scandalo mostruoso che travolge Shein in Francia