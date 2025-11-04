Balzaretti lascia la Roma per lui c’è il Marsiglia | sarà il vice di Benatia
Sono giorni in cui si parla già molto di mercato in chiave Roma, soprattutto con riguardo ad un attacco che avrà bisogno di nuove risorse per permettere alla squadra di lottare per i primi posti della classifica ( qui il punto su Zirkzee ). Legato a questo tema c’è un area scouting che risulta fondamentale per scovare nuovi talenti in giro per il mondo, un ramo di cui non farà più parte Federico Balzaretti: l’ex terzino giallorosso lavorava ormai da 10 mesi in tale settore, ma Sky Sport fa sapere che ha già risolto il proprio contratto e che nel suo futuro c’è il Marsiglia. A convincerlo infatti è stato Medhi Benatia, direttore sportivo del club francese che, insieme a De Zerbi in panchina, sta provando quest’anno a mettere i bastoni tra le ruote al PSG e giocarsi il titolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
