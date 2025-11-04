balotelli si vendica di vieira per il suo licenziamento e scoppia su instagram

2025-11-02 12:05:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: L’italiano Mario Balotelli ex attaccante del Genova ha preso il suo vendetta personale contro i francesi Patrizio Vieira tecnico con cui Ha avuto problemi durante la sua carriera e cosa era licenziato questo sabato da allenatore della squadra genovese. “Il Karma è una stronza. Dio vede e provvede” ha scritto nel suo resoconto instagram anche l’ex attaccante di Milan, Inter, Manchester City o Liverpool, tra molti altri. Adesso il Genoa può finalmente puntare su chi ama veramente l’ambiente, i tifosi e lo scudetto Balotelli Balotelli e Vieira, prima dell’incontro al Genoa, Lavorarono insieme a Nizza dove la loro relazione era già tesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

