Balotelli si vendica di Vieira per il suo licenziamento e scoppia su Instagram
L'italiano Mario Balotelli ex attaccante del Genova ha preso il suo vendetta personale contro i francesi Patrizio Vieira tecnico con cui Ha avuto problemi durante la sua carriera e cosa era licenziato questo sabato da allenatore della squadra genovese. "Il Karma è una stronza. Dio vede e provvede" ha scritto nel suo resoconto instagram anche l'ex attaccante di Milan, Inter, Manchester City o Liverpool, tra molti altri. Adesso il Genoa può finalmente puntare su chi ama veramente l'ambiente, i tifosi e lo scudetto Balotelli Balotelli e Vieira, prima dell'incontro al Genoa, Lavorarono insieme a Nizza dove la loro relazione era già tesa.
