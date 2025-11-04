Ballando con le Stelle Francesca Fialdini tornerà nel programma | per restare o annunciare il ritiro?

Dopo l'infortunio a Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini resterà nel dancing show? La conduttrice tornerà nella prossima puntata, ma con quali intenzioni?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini tornerà nel programma: per restare o annunciare il ritiro?

