Bag antispreco per i circa 3.600 bambini che mangiano a scuola | sono loro i protagonisti del progetto educativo
Una bag antispreco che garantisce il mantenimento del cibo che potrà così essere riportato a casa e riutilizzato. È quella che i circa 3.600 bambini che usufruiscono della mensa scolastica stanno ricevendo in questi giorni. Ad annunciare la nuova azione green è l’assessore comunale alla Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
