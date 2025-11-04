Bag antispreco per i circa 3.600 bambini che mangiano a scuola | sono loro i protagonisti del progetto educativo

Una bag antispreco che garantisce il mantenimento del cibo che potrà così essere riportato a casa e riutilizzato. È quella che i circa 3.600 bambini che usufruiscono della mensa scolastica stanno ricevendo in questi giorni. Ad annunciare la nuova azione green è l’assessore comunale alla Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it