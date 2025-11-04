Azzetti Bertolini e Gariboldi Tris di vittorie di Ale Colnago
Azzetti, Bertolini e Gariboldi hanno concluso la giornata della gara nazionale di Casalecchio di Reno con un bel tris di vittorie. La manifestazione valida quale seconda prova del Master Cross Emilia ha visto al via oltre 600 partenti nelle varie categorie sul bike park bolognese. Sono state i master i primi a gareggiare con i gialloblù protagonisti con Stefano Nicoletti tra gli M6 e Giulia Ballestri tra le W2 sul primo gradino del podio di categoria mentre si sono piazzati tra gli M2 Alessio Zoboli (5°),gli M3 Jonathan Schito (5°),gli M5 Davide Montanari (2°) Luigi Ghiaroni(5°) e Remo Bardelli (6°).
