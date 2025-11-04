Azione agita il Pd in vista del voto comunale

Alle elezioni provinciali Azione votò per il sindaco di Lucca Pardini, il resto della maggioranza che governa Altopascio per Pierucci. Ci furono frizioni, ricucite dalla.diplomazia interna. Adesso però, a poco più di dodici mesi alle amministrative, è arrivato il momento della chiarezza, quella che chiedono i consiglieri Pd della maggioranza altopascese, Ilaria Sorini e Giovanni Pippi: "Qualcuno oggi, ritiene destra e sinistra concetti superati, tanto da entrare in maggioranza col centrodestra a Lucca ed essere contemporaneamente con il centrosinistra ad Altopascio. É il caso del partito di Azione.

