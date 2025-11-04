Aziende guidate da chi ha meno di 35 anni | Ottone Morfasso e Castello primi nella classifica d’incidenza
Realtà imprenditoriali guidate da chi ha meno di 35 anni, Ottone e Morfasso aprono la classifica d’incidenza. A scattare la fotografia dell’andamento e della distribuzione territoriale delle imprese giovanili nel Piacentino – periodo di riferimento il terzo trimestre dell’anno in corso - la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Care with equity. È questo il fil rouge che ci ha guidate oggi durante "Voci visibili", il talk organizzato da Pfizer per il Value Day. Un momento di incontro per ricordarci reciprocamente quanto è importante la collaborazione tra aziende, pazienti, clinici e istituzion - facebook.com Vai su Facebook
In tredici anni sparite 193mila imprese guidate da under 35: un danno da 65 miliardi per il Pil - X Vai su X
Se l’azienda è sostenibile, il mutuo costa meno - Oltre agli obiettivi ambientali, in queste operazioni c’è spazio anche per quelli sociali? vita.it scrive
L'equazione terribile: "Meno lavoratori, più crescita". Il nuovo trend delle aziende americane - Quando nel 2010 Brian Moynihan ha assunto la carica di amministratore delegato di Bank of America, la società contava 285. Da repubblica.it
Clima: meno del 5% delle aziende europee ha piano credibile per obiettivo 1,5 gradi - Le imprese europee non riescono a sviluppare piani di transizione climatica credibili per allinearsi all'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media sotto gli 1,5 ... Da milanofinanza.it