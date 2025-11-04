Azienda Ospedaliera di Caserta ambulatorio di Ginecologia Sociale e servizio di IVG attivi

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’Azienda Ospedaliera di Caserta l’ambulatorio di Ginecologia Sociale e il servizio di IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) sono regolarmente attivi. Un potenziamento del servizio è previsto nel corso del mese di novembre con la definizione delle procedure utili ad attivare anche l’IVG farmacologica, che si aggiungerà all’IVG chirurgica al momento praticata. Alle prestazioni ambulatoriali di Ginecologia Sociale, propedeutiche all’intervento di IVG, si accede previa prenotazione al Cup. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Azienda Ospedaliera di Caserta, ambulatorio di Ginecologia Sociale e servizio di IVG attivi

