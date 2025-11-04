Avvocato Ligas svelata la data di uscita della nuova serie Sky con Luca Argentero

Sky, durante la conferenza stampa di Call My Agent 3, ha svelato la data di uscita di "Avvocato Ligas, la nuova serie con protagonista Luca Argentero nei panni di un eclettico avvocato penalista. Si tratta di un legal drama - il primo per Sky - tratto dal romanzo “Perdenti. La prima indagine. 🔗 Leggi su Today.it

