Avvistamento di droni sull' aeroporto di Bruxelles sospesi arrivi e partenze
L’avvistamento di un drone ha costretto l’aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Poco prima delle il drone è stato avvistato sopra l’area dell’aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce della società di controllori di volo Skeyes, a Le Soir e «per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Secondo Het Laatste Nieuws, diversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
SOSPESE MOMENTANEAMENTE LE RICERCHE DOPO ORE ED ORE CON I DRONI E I CANI MOLECOLARI !!… …abbiamo bisogno di UN AVVISTAMENTO PER POTER RIPARTIRE!!… numeri di tel ALBA 3396975914, ELISABETTA +39 347 090 1402, ass - facebook.com Vai su Facebook
Ancora droni sul Belgio: secondo avvistamento in meno di 24 ore sulla base militare di Kleine Brogel. Elicottero della polizia si lancia all’inseguimento - X Vai su X
Avvistamento di droni sull'aeroporto di Bruxelles, sospesi arrivi e partenze - L’avvistamento di un drone ha costretto l’aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Riporta gazzettadelsud.it
Ancora droni sul Belgio, nuovo avvistamento su base militare di Kleine Brogel - Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Secondo padovanews.it
Nuovo avvistamento di droni su base militare in Belgio, ministro Francken lancia l'allarme - Il ministro della Difesa belga fa sapere che ci sono stati nuovi avvistamenti di droni sulla base militare di Kelin Brogel. it.euronews.com scrive