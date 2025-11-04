Avvistamento di droni sull' aeroporto di Bruxelles sospesi arrivi e partenze

L’avvistamento di un drone ha costretto l’aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Poco prima delle il drone è stato avvistato sopra l’area dell’aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce della società di controllori di volo Skeyes, a Le Soir e «per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Secondo Het Laatste Nieuws, diversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

avvistamento di droni sull aeroporto di bruxelles sospesi arrivi e partenze

