Avvistamento di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi sospesi arrivi e partenze
L’avvistamento di un drone ha costretto l’aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Poco prima delle il drone è stato avvistato sopra l’area dell’aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce della società di controllori di volo Skeyes, a Le Soir e «per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Secondo Het Laatste Nieuws, diversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
