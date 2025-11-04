Avvistamento di droni riaperti gli aeroporti di Bruxelles e Liegi

Gli aeroporti di Bruxelles e Liegi sono stati riaperti poco dopo le 21. Lo rende noto la belga Rtbf. Poco prima delle 20, era stato segnalato un drone sorvolare l’area dell’aeroporto di Bruxelles, ha spiegato il portavoce di Skeyes, Kurt Verwilligen. «Per precauzione, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Un portavoce dell’aeroporto di Bruxelles ha confermato che tutti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

