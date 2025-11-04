Avvistamento di droni nuovamente chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi

I due aeroporti di Bruxelles e Liegi, che avevano riaperto poco dopo le 21, sono stati nuovamente chiusi al traffico aereo, a causa dell’ennesimo rilevamento di un drone. Lo rende noto la Rtbf. L’aeroporto di Charleroi è stato temporaneamente chiuso solo agli arrivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Avvistamento di droni, nuovamente chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi

