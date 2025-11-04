Avremmo voluto che fossero con noi ma non è stato possibile | lasciano i loro cani in pensione mentre festeggiano il loro matrimonio al ritorno trovano una sorpresa incredibile
Una coppia del Massachusetts, Hayley e Matthew, ha raccontato un’esperienza particolare vissuta dopo il proprio matrimonio. I due avevano lasciato i loro cani, Jeter e Ronnie, in una “pet residency” durante il fine settimana delle nozze, ricevendo poi una sorpresa inattesa dal personale della struttura. Durante l’organizzazione della cerimonia, i due sposi avevano cercato una location che accettasse animali domestici, ma i costi elevati e la mancanza di disponibilità li avevano costretti a rinunciare. “ Avremmo voluto che fossero con noi, ma non è stato possibile “, ha spiegato Hayley al portale Newsweek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
