Una coppia del Massachusetts, Hayley e Matthew, ha raccontato un’esperienza particolare vissuta dopo il proprio matrimonio. I due avevano lasciato i loro cani, Jeter e Ronnie, in una “pet residency” durante il fine settimana delle nozze, ricevendo poi una sorpresa inattesa dal personale della struttura. Durante l’organizzazione della cerimonia, i due sposi avevano cercato una location che accettasse animali domestici, ma i costi elevati e la mancanza di disponibilità li avevano costretti a rinunciare. “ Avremmo voluto che fossero con noi, ma non è stato possibile “, ha spiegato Hayley al portale Newsweek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avremmo voluto che fossero con noi, ma non è stato possibile”: lasciano i loro cani in pensione mentre festeggiano il loro matrimonio, al ritorno trovano una sorpresa incredibile