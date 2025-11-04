Avrebbe dovuto farsi una domanda L' avvocato di Stasi e i dubbi su Garofano

Il generale Luciano Garofano, che fino a poche settimane fa era consulente di Andrea Sempio, ha da poco lasciato il proprio incarico per divergenze con la difesa dell'unico indagato per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. Tra i temi maggiormente discussi dell'ultimo periodo che lo riguardano c'è anche la consulenza fatta nel 2017 sul Dna di Andrea Sempio e mai depositata, fatta sulla base della consulenza del dottor Linarello, presentata dalla difesa di Alberto Stasi, unico condannato, che però non è chiaro se avrebbe potuto avere in quel periodo. Il generale ha dichiarato che, una volta consegnata quella consulenza, lui è stato regolarmente pagato con un bonifico e da quel momento in poi non ha più saputo nulla della consulenza, finché quest'anno ha saputo che non è stata mai depositata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

