Avrebbe dovuto farsi una domanda L' avvocato di Stasi e i dubbi su Garofano

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Luciano Garofano, che fino a poche settimane fa era consulente di Andrea Sempio, ha da poco lasciato il proprio incarico per divergenze con la difesa dell'unico indagato per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. Tra i temi maggiormente discussi dell'ultimo periodo che lo riguardano c'è anche la consulenza fatta nel 2017 sul Dna di Andrea Sempio e mai depositata, fatta sulla base della consulenza del dottor Linarello, presentata dalla difesa di Alberto Stasi, unico condannato, che però non è chiaro se avrebbe potuto avere in quel periodo. Il generale ha dichiarato che, una volta consegnata quella consulenza, lui è stato regolarmente pagato con un bonifico e da quel momento in poi non ha più saputo nulla della consulenza, finché quest'anno ha saputo che non è stata mai depositata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

avrebbe dovuto farsi una domanda l avvocato di stasi e i dubbi su garofano

© Ilgiornale.it - "Avrebbe dovuto farsi una domanda". L'avvocato di Stasi e i dubbi su Garofano

Approfondisci con queste news

avrebbe dovuto farsi domanda"Avrebbe dovuto farsi una domanda". L'avvocato di Stasi e i dubbi su Garofano - Al centro della vicenda di Garlasco c'è ancora la consulenza fatta da Luciano Garofano sulla base di quella di Linarello che, però, pare non avrebbe dovuto avere ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avrebbe Dovuto Farsi Domanda