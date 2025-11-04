Avevo 25 anni dopo la telefonata di mia moglie ho dovuto prendere una decisione Per la prima volta parla Enrico De Martino papà di Stefano

4 nov 2025

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Enrico De Martino - 61 anni, padre del noto conduttore Stefano De Martino - si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni inedite sulla carriera del figlio, ma anche sulla propria vita personale, oltre a un racconto inedito del primo incontro con Maria De. 🔗 Leggi su Today.it

