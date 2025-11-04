Aveva aggredito fisicamente un giornalista | consigliere del Pd si dimette in Sicilia

Il caso che ha scosso la comunità politica e civile di Partinico (provincia di Palermo) si chiude con le dimissioni di un consigliere comunale del Partito Democratico. Gaspare Anzelmo, infatti, ha annunciato ufficialmente di lasciare l'assemblea legislativa dell'amministrazione locale a seguito della sua aggressione fisica e verbale ai danni del giornalista Pino Maniaci. L'esponente del Pd ha protocollato la lettera con la quale rassegna il proprio mandato, che si sarebbe dovuto concludere nel 2027, spiegando di provare "imbarazzo" per quanto accaduto e ritenendo opportuno lasciare il suo incarico.

