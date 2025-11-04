Avete sentito cosa ha detto Rocio Munoz Morales su Raoul Bova? Parla per la prima volta e spiazza tutti!

Dopo settimane di silenzio e di indiscrezioni, Rocio Munoz Morales ha finalmente deciso di dire la sua sulla fine della storia con Raoul Bova. Una separazione che aveva riempito le cronache dopo la diffusione degli audio resi pubblici da Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo e che, secondo molti, avrebbe segnato un punto di non ritorno per la coppia. Ferita ma composta, l’attrice spagnola ha scelto di affrontare pubblicamente l’argomento, mostrando grande eleganza e rispetto, soprattutto per le due figlie avute dall’attore. E le sue ultime parole, pronunciate con serenità in una diretta social, lasciano intendere che tra i due ex oggi sia tornato almeno un equilibrio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Rocio Munoz Morales su Raoul Bova? Parla per la prima volta e spiazza tutti!

