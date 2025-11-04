Aversa furto all’alba al Console Planet | ladri in azione in via Diaz
Furto all’alba nel locale Console Planet di via Diaz, ad Aversa. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, specializzato nella vendita di elettrodomestici e materiale tecnologico. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato la serranda e infranto il vetro della porta . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
