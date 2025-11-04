Avengers | Secret Wars le riprese inizieranno nella primavera del 2026

La macchina produttiva dei Marvel Studios prosegue senza soste. Nonostante le recenti difficoltà dell’MCU, il franchise è tornato a puntare sui film dedicati agli Avengers. Avengers: Doomsday ha infatti da poco completato la sua lunga fase di riprese nel 2025, lavorando dal 28 aprile fino alla metà di settembre. Terminata le riprese principali, il film entrerà ora in un periodo di post-produzione stimato in circa 15 mesi, salvo eventuali riprese aggiuntive. Secondo quanto riportato da Hollywood North Buzz, la tempistica sarebbe legata alla lavorazione consecutiva del sequel, Avengers: Secret Wars, anch’esso affidato ai fratelli Russo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it