Avengers Doomsday Simu Liu carica i fan | È una lettera d' amore a tutto il genere dei cinecomic
L'interprete di Shang-Chi tornerà a ricoprire il suo ruolo nel prossimo crossover dei Marvel Studios che già indica come uno dei più imperdibili per i tutti i fan dei film dedicati ai supereroi Con le riprese di Avengers: Doomsday terminate lo scorso settembre, gli attori del cast stanno cominciando a rilasciare qualche dichiarazioni in merito, come fatto ad esempio da Simu Liu, che tornerà a ricoprire il ruolo di Shang-Chi nel crossover Marvel. In una nuova intervista, Liu ha parlato della reunion con tutti gli attori del Marvel Cinematic Universe e ha descritto cosa dovrebbero aspettarsi i fan dal film diretto da Joe Russo e Anthony Russo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pare proprio che l'attrice non sarà in Avengers: Doomsday #FamkeJanssen - facebook.com Vai su Facebook
Avengers Doomsday, Simu Liu carica i fan: "È una lettera d'amore a tutto il genere dei cinecomic" - Chi tornerà a ricoprire il suo ruolo nel prossimo crossover dei Marvel Studios che già indica come uno dei più imperdibili per i tutti i fan dei film dedicati ai supereroi ... Riporta movieplayer.it
Avengers: Doomsday è “un sogno che si avvera”, parola di Shang-Chi - Chi, Simu Liu, ha parlato con entusiasmo di Avengers: Doomsday, descrivendolo come un omaggio al genere supereroistico. Come scrive hynerd.it
Avengers: Doomsday è “una lettera d’amore” al genere dei supereroi, secondo Simu Liu - Il Marvel Cinematic Universe vedrà finalmente i più potenti eroi della Terra riunirsi di nuovo nel 2026 con Avengers: Doomsday. Segnala cinefilos.it