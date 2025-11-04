Avengers Doomsday Simu Liu carica i fan | È una lettera d' amore a tutto il genere dei cinecomic

L'interprete di Shang-Chi tornerà a ricoprire il suo ruolo nel prossimo crossover dei Marvel Studios che già indica come uno dei più imperdibili per i tutti i fan dei film dedicati ai supereroi Con le riprese di Avengers: Doomsday terminate lo scorso settembre, gli attori del cast stanno cominciando a rilasciare qualche dichiarazioni in merito, come fatto ad esempio da Simu Liu, che tornerà a ricoprire il ruolo di Shang-Chi nel crossover Marvel. In una nuova intervista, Liu ha parlato della reunion con tutti gli attori del Marvel Cinematic Universe e ha descritto cosa dovrebbero aspettarsi i fan dal film diretto da Joe Russo e Anthony Russo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

