Avengers | Doomsday il legame tra Iron Man e Dottor Destino suggerito da un video dei fratelli Russo?

Un 'innocuo' video diffuso dai Russo su Tiktok potrebbe aver svelato importanti dettagli sul plot di Avengers: Doomsday e Secret Wars. I fratelli Russo si divertono a giocare con le aspettative dei fan? Così lascerebbe intendere un nuovo video diffuso dai registi su TikTok che potrebbe aver svelato una connessione tra Iron Man e Dottor Destino, entrambi interpretati dalla star Robert Downey Jr. Il post in questione, pubblicato dalla casa di produzione AGBO Films, sembra mostrare alcune immagini che, nel complesso, potrebbero avere grandi implicazioni per la trama di Avengers: Doomsday e per il seguito, Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

