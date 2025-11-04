Avengers | Doomsday Famke Janssen smentisce il suo coinvolgimento | Non ho mai parlato con Disney
L'iconica interprete di Jean Grey nei film dedicati agli X-Men è tornata a parlare dell'atteso progetto diretto dai fratelli Russo. In Avengers: Doomsday ritorneranno in scena numerosi interpreti dei film degli X-Men, ma tra gli assenti c'è Famke Janssen, amata interprete di Jean Grey. L'attrice, intervistata da Entertainment Weekly, è tornata sull'argomento sottolineando che Disney e Marvel Studios non l'hanno mai contattata. L'inaspettata attenzione per Jean Grey Famke Janssen, che ha recitato nei film dedicati ai mutanti ormai 25 anni fa, ha spiegato: "Ogni volta che faccio un'intervista si menziona Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
