Avellino ripartenza col sorriso | nel mirino c’è il Cesena

Tempo di lettura: 2 minuti Seduta di lavoro intensa questo pomeriggio al Partenio-Lombardi, dove l’ Avellino ha ripreso gli allenamenti dopo il convincente, anche se rocambolesco, successo per 4-3 contro la Reggiana. Nel mirino dei biancoverdi ora c’è il Cesena, prossimo avversario dei lupi: si gioca domenica alle 15 all Orogel Stadium – Dino Manuzzi. È già partita la prevendita dei biglietti: alto il costo del tagliando per il settore ospiti, fissato a 22 euro più le spese di prevendita, per un totale di circa 24,50 euro. Nonostante il prezzo, si annuncia un vero esodo biancoverde: sono attesi almeno duemila tifosi, tra chi partirà dall’Irpinia e chi raggiungerà l’Emilia Romagna da Toscana e Centro-Nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

