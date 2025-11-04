Avellino l' iniziativa dei Carabinieri nella Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze Armate

La celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che si è tenuta come ogni anno anche ad Avellino, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con un picchetto d’onore.La cerimonia, come di consueto, è stata l’occasione per consolidare la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Continua la prevenzione medica gratuita: 45 visite all’Ambulatorio di Santa Paolina con il dottor Iannace e le volontarie di Avellino Prosegue con grande partecipazione l’iniziativa di prevenzione medica gratuita promossa dal dottor Carlo Iannace insieme alle - facebook.com Vai su Facebook

Avellino: i Carabinieri nel giorno dell’unità Nazionale e delle Forze Armate - La celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che si è tenuta come ogni anno anche ad Avellino, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri ... Segnala irpinianews.it

Rieti, i carabinieri celebrano la festa delle forze armate - Oggi, 4 novembre 2025, in tutto il territorio nazionale si celebra il “Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, istituito per commemorare la ... Scrive msn.com

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, a Crotone una vetrina dedicata alle uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri - In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ha realizzato un allestimento ... Secondo msn.com