Avellino l' iniziativa dei Carabinieri nella Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze Armate

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che si è tenuta come ogni anno anche ad Avellino, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con un picchetto d’onore.La cerimonia, come di consueto, è stata l’occasione per consolidare la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

