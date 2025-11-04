Avellino | i Carabinieri nel giorno dell’unità nazionale e delle forze armate
Ad Avellino la cittadinanza celebra il Giorno dell’Unità Nazionale insieme all’Arma dei Carabinieri tra cerimonie, stand espositivi e l’iniziativa “Caserme aperte”.. La celebrazione del “ Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che si è tenuta come ogni anno anche ad Avellino, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con un picchetto d’onore. La cerimonia, come di consueto, è stata l’occasione per consolidare la vicinanza tra la popolazione e gli uomini e le donne delle Forze Armate. Nell’ambito della ricorrenza odierna è stata anche programmata l’iniziativa “Caserme aperte”, dove l’Arma è stata presente con degli stand espositivi pensati come punto di contatto tra generazioni passate e future. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
