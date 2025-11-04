Avellino fermato durante un controllo stradale | 41enne arrestato con 5 kg di hashish nascosti nell’auto

Un 41enne è stato arrestato ad Avellino per spaccio: sequestrati 5 kg di hashish e 470 euro durante controlli dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

