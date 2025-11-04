È una Sangiustese in serie positiva che scala le posizioni della classifica e può guardare in alto. "Però – avverte l’allenatore Marco Sansovini – la classifica dice anche che siamo a 3 punti dai playout e dobbiamo ricordarci che nelle prime tre giornate non abbiamo fatto punti: noi abbiamo le qualità per vincere, ma dobbiamo avere anche l’attenzione e la fame di chi si deve salvare". Da Urbino i rossoblù sono tornati con un punto. "Sono soddisfatto da quanto visto, abbiamo disputato una buona gara, creato le occasioni così come loro e ne è scaturita una partita vera contrariamente a quanto potrebbe fare pensare lo 0-0". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avanti così. "Sangiustese, è giusta la strada imboccata»