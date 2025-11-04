Autunno in bilico | anticiclone stabile ma venerdì rischia peggioramento improvviso

Roma - Una settimana dominata dall’alta pressione con sole prevalente e nebbie mattutine, ma da venerdì occhio a piogge sulle isole maggiori e aumento della variabilità. La Penisola italiana si appresta a vivere alcuni giorni di tempo sereno, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni atmosferiche piuttosto favorevoli fino a giovedì. Le regioni del Nord, infatti, vedranno cieli in prevalenza soleggiati con possibili foschie o banchi di nebbia nelle prime ore della giornata, soprattutto sulla Pianura Padana. Le temperature massime non subiranno grandi variazioni: si attendono valori tra circa 13 e 17 °C al Nord, tra 16 e 20 °C al Centro e tra 17 e 21 °C al Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Autunno in bilico: anticiclone stabile ma venerdì rischia peggioramento improvviso

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Il mondo si trova ora in bilico su un filo di lama fra il collasso della legalità internazionale e la speranza di un rinnovamento…. possibile soltanto se la nostra complicità viene affrontata, le responsabilità individuate, la giustizia assicurata”. (Roberta De Monticel - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Temperature: Autunno in pausa, torna un mite anticiclone - Dopo i capricci atmosferici di inizio settimana, con piogge e temporali che hanno interessato le regioni del Sud e parte del Centro, l’atmosfera ha deciso ... Scrive msn.com

Meteo: Prossimi Giorni , torna l'anticiclone, ma su alcune regioni non durerà, le previsioni - In questi giorni l’atmosfera ha ritrovato un certo equilibrio dopo una fase piuttosto movimentata e capricciosa. Come scrive ilmeteo.it

Meteo: Anticiclone Africano imminente, sole e caldo fino a Domenica, poi Maltempo autunnale - Mentre l'Autunno bussa ormai alle porte, l’Estate 2025 si chiude con un’ennesima ondata di caldo intenso, con l’anticiclone africano pronto ad avvolgere gran parte del Paese nei prossimi giorni. Lo riporta ilmeteo.it