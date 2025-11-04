Autunno fa rima con castagnate | in programma tre eventi con i prodotti di stagione

Anche quest’anno l’autunno porta con sé uno degli appuntamenti più amati dalla comunità: le castagnate. A Poggio Renatico e nelle frazioni il profumo delle caldarroste e del vin brulè sarà protagonista con tre eventi che, tra tradizione, volontariato e spirito di comunità, celebrano il gusto e il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it