Autostrada chiude il casello di Frosinone | ecco quando
Chiude per una notte il casello di Frosinone. Autostrade per l'Italia comunica che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Frosinone sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma dalle 22:00 di venerdì 7 novembre alle 6:00 di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
