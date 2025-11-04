Autostrada A1 coda per incidente tra Scandicci e Barberino

Alle 12:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, si registrano 7 km di coda, in aumento, per un incidente avvenuto tra Firenze Scandicci e Barberino, dove, attualmente, il traffico transita su una corsia (Direzione Bologna). Inoltresi segnala come ripercussione 1 km di coda sulla A11 Firenze-Pisa nord. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? INCIDENTE SU A1, 6 KM DI CODA! Rallentamenti sulla Autostrada del Sole dopo il casello di Anagni per un incidente avvenuto al Km 589), con circa 6 chilometri in coda in aumento in carreggiata Nord (direzione Roma). - facebook.com Vai su Facebook

Traffico in tilt sull’A1: sette chilometri di coda tra Scandicci e Barberino per un incidente - 15, nel tratto tra Firenze Scandicci e Barberino, si è verificato un incidente all’altezza del chilometro 276. Riporta msn.com

Incidente sull’A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord: chiuso tratto di autostrada, 9 chilometri di coda - Due incidenti avvenuti sull'A1 hanno causato la chiusura del tratto autostradale tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord ... Come scrive fanpage.it

Incendio e incidente, code chilometriche sull'A1 - Napoli per un veicolo in fiamme e un sinistro avvenuti in contemporanea in punti diversi ... Da toscanamedianews.it