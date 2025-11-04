Autorità Nepal | due italiani dispersi

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, dispersi sul monte Panbari nel Nepal occidentale. Così le autorità nepalesi, riferisce la Farnesina in una nota. Erano dispersi dal 31 ottobre al campo base del picco Panbari, nel massiccio del Manaslu. Disperso un altro italiano sullo Yalung Ri, dopo la valanga che si è abbattuta sul campo base. Mancano notizie di 5 o 6 altri connazionali in diverse aree del Nepal, che è sotto un'ondata di maltempo che ha messo in difficoltà oltre mille alpinisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it