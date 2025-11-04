Autorità Nepal | due italiani dispersi
Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, dispersi sul monte Panbari nel Nepal occidentale. Così le autorità nepalesi, riferisce la Farnesina in una nota. Erano dispersi dal 31 ottobre al campo base del picco Panbari, nel massiccio del Manaslu. Disperso un altro italiano sullo Yalung Ri, dopo la valanga che si è abbattuta sul campo base. Mancano notizie di 5 o 6 altri connazionali in diverse aree del Nepal, che è sotto un'ondata di maltempo che ha messo in difficoltà oltre mille alpinisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 27 e 28 ottobre 2025 si è svolto a Kathmandu, in Nepal, lo Stakeholder Consultation Workshop nell’ambito del progetto “Strengthening of national capacities for building climate and disaster resilient infrastructure”. All’incontro hanno preso parte rappresenta - facebook.com Vai su Facebook
Nepal, Farnesina: morti due alpinisti italiani. Dispersi altri 6-7 connazionali. Consolato: situazione complessa - Comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari ... Riporta msn.com
Le autorità del Nepal confermano la morte di due italiani nella valanga - (askanews) – Le autorità nepalesi hanno confermato oggi il decesso di due italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, in seguito alla valanga che ieri ha colpito il campo base dello ... askanews.it scrive
Nepal, Farnesina: “Diversi alpinisti italiani dispersi” - Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i ... Come scrive tg24.sky.it