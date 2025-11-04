Autopsia sulla donna morta dopo la disinfestazione anti-tarlo La salma sarà riesumata

Arezzo, 4 novembre 2025 – Nuovi sviluppi nell’indagine sulla morte di Antonella Peruzzi, la 66enne di Alberoro deceduta lo scorso 26 ottobre dopo un malore improvviso nella notte. La Procura di Arezzo ha disposto la riesumazione della salma, prevista per domani, e il successivo esame autoptico che sarà eseguito dall’equipe del professor Mario Gabbrielli. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Marco Dioni, mira a chiarire se il decesso possa essere collegato ai trattamenti antitarlo effettuati nei giorni precedenti in alcune stanze adiacenti a quella in cui la donna aveva dormito. Nel fascicolo è stato iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante della ditta specializzata che aveva operato all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autopsia sulla donna morta dopo la disinfestazione anti-tarlo. La salma sarà riesumata

Argomenti simili trattati di recente

La versione della donna era in contraddizione con i rilievi eseguiti durante le indagini e l'autopsia sul corpo del marito - facebook.com Vai su Facebook

Milena Mancini morta dopo la liposuzione: l’autopsia verrà eseguita a Roma - Era previsto per questa notte il rientro in Italia della salma di Milena Mancini, la 56enne agente immobiliare di Isola del Liri deceduta a Istanbul dopo un intervento di chirurgia estetica. Da ilmessaggero.it

Cantù, donna morta in un b&b. Indagini dei carabinieri - Indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento, questa mattina in una stanza di un bed&breakfast a Cantù del corpo senza vita ... Scrive espansionetv.it

Morta in casa dopo il trattamento antitarlo: indagato il titolare della ditta - Antonella Peruzzi, 66 anni, è morta e il marito, Domenico Tavanti (69) è finito in ospedale con i sintomi di intossicazione. Da corrierefiorentino.corriere.it