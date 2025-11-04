Automotive Hoekstra | Revisione delle norme CO2 per metà dicembre

Lo ha detto il Commissario europeo per l'azione per il Clima Woepke Hoekstra a margine del Consiglio europeo sull'ambiente, riguardo alle norme sulle emissioni di CO2 delle nuove auto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Automotive, Hoekstra: «Revisione delle norme CO2 per metà dicembre»

. @WBHoekstra: È stato un piacere incontrare di nuovo il Ministro @adolfo_urso. Discussione produttiva su questioni chiave legate all'azione per il clima, come CBAM, ETS, 2040 e la revisione del regolamento che stabilisce gli standard sulle emissioni di CO2 - X Vai su X

Ue verso revisione standard CO2 delle auto il 10 dicembre - La Commissione europea sta "conducendo una valutazione d'impatto per preparare la proposta legislativa" sulla revisione del regolamento sulle emissioni CO2 delle nuove auto che dal 2035 imporrà lo sto ... Riporta ansa.it

Urso vede Hoekstra: "Su emissioni auto l'approccio sia realista" - Al centro del confronto, la revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO2 per auto e veicoli leggeri, con l'obiettivo di adottare un approccio realista e tecnologicamente neutrale, capace di ... Secondo ansa.it

La revisione delle norme UE sulle auto a benzina e diesel confermata per il 2026 - La Commissione Europea ha ribadito che la revisione delle norme che vietano l’immatricolazione di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035 rimarrà programmata per il 2026, smentendo quindi ... Riporta motorionline.com